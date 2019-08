Ora è ufficiale: Maguire è un giocatore del Manchester United

La trattativa si è finalmente chiusa: Harry Maguire è un nuovo giocatore del Manchester United. A confermarlo è stata la stessa società acquirente attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Il Manchester United è lieto di confermare l’acquisto di Harry Maguire dal Leicester City. Harry ha firmato un contratto di sei anni, con l’opzione per un anno aggiuntivo“. Il club ha poi riportato anche le prime parole dell’ex Leicester: “Sono contentissimo di aver firmato per questo grande club. Ho vissuto un periodo bellissimo a Leicester e voglio ringraziare tutti al club e i tifosi, per il loro fantastico supporto nelle due ultime stagioni. Tuttavia, quando il Manchester United bussa alla tua porta, è un’opportunità incredibile. Dalle conversazioni con il tecnico, sono rimasto entusiasta riguardo la visione e i piani che ha per la squadra. Ole sta costruendo una squadra che possa vincere trofei, è chiaro. Adesso non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e iniziare la stagione“. Ha poi parlato lo stesso Solskjaer: “Harry è uno dei migliori centrali difensivi in attività e sono lieto di averlo con noi. Ha grande lettura del gioco e presenza in campo, con l’abilità di mantenere la calma sotto pressione – unita alla padronanza palla al piede e alle qualità in entrambe le aree di rigore -. Si integrerà benissimo nel gruppo sia in campo che fuori. Ha grande personalità ed è una fantastica aggiunta per il club. Voglio dare il benvenuto nel Manchester United a Harry, non vediamo l’ora di lavorare con lui per preparare la prossima stagione“.

Foto: twitter personale