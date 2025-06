Ora è ufficiale: Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter

07/06/2025 | 12:21:43

Come anticipato, arriva l’ufficialità. L’Inter ha annunciato l’acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia.

Questa la nota dei nerazzurri: “João Pessoa è una città dello stato di Paraíba, in Brasile. Fondata nel 1585 in occasione delle celebrazioni di un patto di pace tra portoghesi e indigeni, la città sorge sulla Punta di Seixas, il punto più orientale di tutto il Sudamerica, sull’Oceano Atlantico. Un luogo che parla di unione e concordia tra popoli e culture, che unisce America ed Europa, città che si protende verso il Vecchio Continente. Qui il 14 dicembre 2001 è nato Luis Henrique Tomaz de Lima. Una storia di connessioni antiche, che si rispecchiano anche nella carriera del brasiliano. Come ogni bambino nato in questa parte del Mondo il suo sogno è quello di giocare a calcio: viene notato dal Botafogo e la sua vita cambia, si trasferisce a Rio de Janeiro. Esordisce il 4 dicembre 2019 nel Brasileirão, giocando 33’ in una partita contro l’Atlético Mineiro.

Giovanissimo sente il richiamo dell’Europa, dopo 21 presenze e 2 gol complessivi con il Fogão: un vento impetuoso lo porta fino a Marsiglia in Francia a luglio 2020, dove vive una nuova avventura a soli 18 anni. Un’avventura piena di ostacoli, difficili da affrontare per un ragazzo brasiliano di João Pessoa, lontanissimo da casa e dai suoi affetti. Con l’Olympique Luis Henrique gioca 49 partite e segna un gol (in Coppa di Francia contro il Cannet Rocheville) in due stagioni, durante la quale esordisce anche in Champions League nell’ottobre 2020. A Marsiglia però Luis inizia a sperimentare una sensazione nuova: avverte ancora una volta il soffio del vento, racchiuso nelle vibrazioni e nel tremito del Vélodrome ogni volta che l’idolo di casa Dimitri Payet tocca il pallone. Luis Henrique ricorderà a lungo questa sensazione e la porterà con sé anche durante una nuova traversata: il brasiliano torna a casa sua, alla ricerca di maggior fortuna e minutaggio. L’esterno torna in prestito al Botafogo a luglio 2022, a Rio de Janeiro, e la sua carriera cambia. Tra campionato brasiliano, campionato carioca, coppa del Brasile e coppa Sudamericana Luis gioca 69 partite e segna due reti: abbastanza perché il vento torni a soffiare ancora più forte, riportandolo a Marsiglia. Torna all’Olympique a fine 2023, ma deve aspettare il nuovo anno per poter scendere di nuovo in campo. Nella seconda parte del 2023/24 colleziona 24 presenze e segna il suo primo gol in Ligue 1 contro il Clermont. Luis però riesce a dare il suo meglio in Europa League, competizione dove il Marsiglia arriva fino in semifinale, turno in cui viene eliminato dall’Atalanta vincitrice del trofeo.

La stagione 2024/25 è quella della definitiva rivincita: finalmente Luis sperimenta per sé quel tremito che i tifosi marsigliesi avevano riservato a Payet durante la sua prima avventura francese. Il brasiliano diventa un punto fermo della formazione di Roberto De Zerbi, tecnico che diventa come un secondo padre per Luis. Il brasiliano gioca 35 partite, segna 9 gol e fornisce 10 assist tra campionato e coppa di Francia. Il Marsiglia arriva secondo in Ligue 1, ritrovando la Champions League e vive una stagione decisamente positiva, trascinata anche dall’esterno brasiliano. “Non volevo andarmene da qui senza aver dimostrato chi sono veramente”: missione compiuta per Luis, cresciuto tantissimo a livello tecnico e mentale, rasserenato anche dalla nascita dei suoi due figli, come ha dichiarato in passato.

Giocatore tra i più veloci della Ligue 1, Luis Henrique ha raggiunto la velocità massima di 36,98 KM/H nella stagione appena conclusa. Esterno destro rapido e tecnico, abile nel dribbling, il brasiliano può ricoprire diverse posizioni, giocando da ala o da quinto, sia a destra che a sinistra. Il vento alle sue spalle continua a soffiare forte e ora lo spinge fino a Milano, dove diventa il 36° brasiliano della storia dell’Inter. Per Luis Henrique inizia una nuova avventura, un’avventura in cui correrà alla massima velocità”.

Foto: X Inter