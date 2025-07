Ora è ufficiale: Lucchesi al Monza

18/07/2025 | 17:31:53

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Lorenzo Lucchesi è un nuovo giocatore del Monza.

Questa la nota dei brianzoli: “Lorenzo Lucchesi è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Firenze il 9 maggio 2003, dopo le esperienze giovanili con Empoli e Juventus si trasferisce alla Fiorentina nell’ottobre 2020. In viola si mette in luce prima con l’Under 18 e poi con la Primavera, con cui vince 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. Nell’estate 2023 si trasferisce in prestito alla Ternana, con cui esordisce tra i professionisti collezionando 27 presenze e 2 reti nel suo primo ottimo campionato di Serie B. Conferma le sue qualità anche nella successiva esperienza in prestito alla Reggiana, con cui centra la salvezza nella Serie B 2024-25, giocando altre 27 partite e segnando ancora 2 gol. Difensore dal fisico imponente, in grado di giocare sia da centrale che da esterno grazie alla sua abilità in fase di impostazione, Lucchesi è pronto ora per la nuova avventura col Monza”.

Foto: X Monza