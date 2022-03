Oggi, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, il centrocampista sloveno diventa ufficialmente un giocatore dell’Udinese.

Lovric si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2027

Interprete duttile della mediana, può giocare davanti alla difesa ma anche in posizione più avanzata o da mezzala, grazie alla sua qualità tecnica e alla buona predisposizione a concludere a rete.

Sandi Lovric nasce a Lienz, Austria, il 28 marzo 1998 da padre croato e madre bosniaca.

Muove i primi passi da calciatore in Austria nelle fila del Lienz, squadra della città che gli ha dato i natali, ben presto, però, viene notato e prelavato, nel 2012, dallo Sturm Graz, uno dei più fiorenti vivai austriaci. Il suo talento è universalmente riconosciuto tanto da essere inserito, nel 2014, dal prestigioso “The Guardian” nella lista dei migliori cinquanta giovani centrocampisti del panorama mondiale.

Dopo un cammino da predestinato nelle squadre giovanili dello Sturm, a soli 16 anni, nella stagione 2014/2015, debutta in prima squadra e colleziona ben otto presenze nella Bundesliga austriaca.

Continua a maturare esperienza nelle due successive annate in cui totalizza quattordici gare tra campionato e coppa ma la stagione della sua definitiva consacrazione è la 2017/2018.

Diventa un punto fermo dello Sturm Graz, disputa venticinque partite in Bundesliga, quattro in coppa e raccoglie le prime presenze in campo internazionale giocando tre gare di Europa League.

Nella stagione 18/19 debutta in Champions, giocando due partite del turno preliminare, e trova il suo primo gol in campionato dove scende in campo in venti occasioni a cui si aggiungono le due partite giocate in Europa League ed una in coppa nazionale.

Nell’estate 2019 si trasferisce al Lugano, dove si afferma definitivamente: al primo anno, gioca ventinove partite tra campionato e coppa di Svizzera segnando cinque reti e distribuendo ben otto assist. A queste, si aggiungono i cinque match disputati in Europa League.

Nell’annata 20/21, conferma il suo ottimo rendimento e segna altri quattro gol (con sei assist) in trentacinque partite tra coppa e campionato svizzeri e contribuendo al quarto posto finale del Lugano. Numeri confermati anche quest’anno considerando che, finora, ha segnato tre reti e distribuito sei assist in trenta partite giocate tra campionato e coppa di Svizzera.

Da giovanissimo, Lovric è stato un punto di riferimento delle nazionali giovanili austriache: con l’under 16 ha disputato dieci gare segnando ben sei reti, con l’under 17 in dieci apparizioni ha messo a segno cinque gol, una marcatura in tre presenze con l’under 18, tredici presenze e tre reti con l’under 19 e diciannove gare con quattro reti siglate con la maglia dell’under 21.

Sandi, poi, ha scelto di vestire la maglia della nazionale maggiore slovena di cui è diventato un punto fermo scendendo in campo diciannove volte e segnando ben tre gol, di cui due nelle recenti qualificazioni mondiali.Buon compleanno e ben arrivato Sandi!

Foto: Twitter Udinese