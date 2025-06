Ora è ufficiale: Longo lascia il Bari. In arrivo Caserta

16/06/2025 | 19:38:18

Moreno Longo e il Bari si separano, arriva la nota ufficiale del club che si appresta ora a portare in panchina, come vi abbiamo anticipato, Fabio Caserta. “SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”.

FOTO: Sito Bari