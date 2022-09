Ora è ufficiale: Longo è il nuovo allenatore del Como

Come anticipato, Moreno Longo è il nuovo allenatore del Como per le prossime due stagioni.

Questo il comunicato della formazione lariana:

“Como 1907 è lieta di comunicare di aver affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024.

Nato a Torino nel 1976 e cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata, debutta in Serie A con la squadra della sua città per poi vestire le maglie di Lucchese, Chievo Verona, Cagliari, Teramo, Pro Vercelli e Alessandria.

Inizia ad allenare a soli 30 anni, partendo dalle giovanili del Filadelfia Paradiso per poi passare alla Canavese e l’anno successivo, alle giovanili del Torino. Nel 2012 viene promosso ad allenatore della Primavera, riportando nel 2015 lo scudetto ai granata dopo oltre 20 anni.

Nella stagione 2016/17 debutta con una prima squadra, la Pro Vercelli, ottenendo la salvezza in Serie B. L’anno successivo con il Frosinone conquista la promozione in Serie A ai playoff. Nel 2020 sostituisce Walter Mazzarri sulla panchina del Torino salvando la squadra nel massimo campionato italiano. Nel 2021 passa all’Alessandria vincendo i playoff e riportando i grigi in Serie B”.

Como 1907 è lieta di comunicare di aver affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024 🤝✍️ Comunicato ufficiale ➡ https://t.co/pydtkjzymt#blunelcuore #como #SerieB pic.twitter.com/q1T2cz4Gn4 — Como1907 (@Como_1907) September 20, 2022

Foto: twitter Como