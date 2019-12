Ora è ufficiale: Livorno, panchina affidata a Tramezzani

“Il Livorno comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Paolo Tramezzani. Nato a Castelnovo Ne’ Monti (Re) il 30/7/1970, Tramezzani da calciatore ha militato nelle fila di Inter, Venezia, Cesena, Piacenza, Totthenham, Atalanta e Pro Patria. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2012 come vice della nazionale di Albania. Dopo quattro stagioni, nel 2016, allena la prima squadra del Lugano e poi quella del Sion. Nel 2018 è allenatore dell’Apoel di Nicosia, team con il quale vince il titolo nazionale di Cipro”, con questa nota il Livorno ha comunicato di aver affidato la panchina a Paolo Tramezzani dopo, come raccontato, il no definitivo di Bepi Pillon.

Foto: Livrono sito ufficiale