Ora è ufficiale: LFA Reggio Calabria, Porcino torna in amaranto

La scorsa settimana vi avevamo anticipato l’incontro, adesso è anche ufficiale: Antonio Porcino è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria. Di seguito la nota del club: “LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Antonio Porcino che si lega al club fino al 30/06/24.

Un altro “figlio del Sant’Agata” torna a calcare i campi del Centro Sportivo che l’ha visto protagonista sin dal settore giovanile. Un amore senza tempo verso i colori amaranto vestiti in altre due occasioni: nella stagione 2012/13 con una convocazione in serie B e una in coppa Italia, tra il 2016 e il 2018 quando colleziona cinquantacinque presenze realizzando sei reti, la prima in assoluto contro il Messina in Lega Pro.

Nelle stagioni successive, Antonio veste le maglie di Catania, Livorno, Catanzaro, Reggiana, e Potenza.

Svincolatosi dal Potenza, Antonio inizia oggi la sua nuova avventura in maglia amaranto.

Porcino vestirà la maglia n. 71.

#BentornatoToti”.

Foto: sito LFA Reggio Calabria