Ilija Nestorovski all’Udinese: ora è ufficiale. L’attaccante macedone, svincolatosi dal Palermo, ha firmato un triennale con il club friulano. A seguire il comunicato della società bianconera: “L’Udinese Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Ilija Nestorovski, classe 1990, 182 cm di altezza, nato il 12 marzo a Prilep in Macedonia. Per lui tre anni di contratto con opzione per il quarto”.

Foto: Udinese Twitter