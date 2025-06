Ora è ufficiale: l’Entella saluta il tecnico Gallo. Lo aspetta il Vicenza

Tutto confermato: le strade della Virtus Entella e di mister Fabio Gallo si separano. Di seguito il saluto dell’Entella: “È impossibile trovare le parole giuste per salutare chi, in due anni, ha scritto pagine indelebili della nostra storia. Dalla salvezza all’ultima giornata di una stagione sofferta, la più difficile, alla gioia incontenibile di un campionato vinto e una Supercoppa di Serie C alzata al cielo.

Per tutte le emozioni vissute insieme. Per la passione, la competenza e l’umanità dimostrata. Per essere stato uno di noi: grazie di tutto mister Gallo”.

Foto: Instagram Entella