Ora è ufficiale: l’Empoli esonera Pagliuca

28/09/2026 | 20:24:55

Il comunicato dell’Empoli sull’esonero di Pagliuca, dopo l’esclusiva di Luca Cilli: “Empoli Football Club comunica di aver sollevato Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone dai rispettivi incarichi. Il Club rende noto altresì di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico e con i componenti dello staff. A mister Pagliuca e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

foto sito empoli