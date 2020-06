Ora è ufficiale: Lecco, rinnova il tecnico D’Agostino. Fracchiolla nuovo ds

Tutto confermato secondo quanto vi avevamo raccontato nel pomeriggio: il Lecco ha ufficializzato sul proprio sito la conferma del tecnico Gaetano D’Agostino e la nomina di Domenico Fracchiolla come direttore sportivo. Queste le due note:

“Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Gaetano D’Agostino, che sarà ancora alla guida dei blucelesti nella prossima stagione.

L’allenatore di Palermo, classe 1982, è entrato nella nostra famiglia il 4 ottobre scorso e la sua avventura in terra lecchese è destinata a continuare. Dopo un primo periodo di assestamento, il lavoro congiunto di mister, staff tecnico e giocatori hanno portato al mantenimento della Serie C in un cammino interrotto solo dall’emergenza per Covid-19.

Nel mondo del calcio il nome di D’Agostino è una certezza, lui che ha speso una vita per questo sport, prima da giocatore professionista e ora da allenatore. Nella sua carriera si è tolto molte soddisfazioni come la vittoria di uno Scudetto e l’aver vestito la maglia azzurra della Nazionale. Ora è pronto a continuare il suo percorso a Lecco.

In bocca al lupo mister, è un piacere vederti ancora in bluceleste”.

“Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare Domenico Fracchiolla, che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo all’interno dell’organigramma societario per la prossima stagione sportiva.

Domenico nasce a Conversano (BA) il 5 gennaio 1984 e nella sua carriera ha già lavorato fianco a fianco con mister D’Agostino, che ha ritrova a Lecco nel gennaio scorso come consulente di mercato. Nella stagione 2017/18 Fracchiolla è Direttore Sportivo della Virtus Francavilla e, con D’Agostino in panchina, la squadra si qualifica per i playoff. La sua avventura tra i biancazzurri continuerà anche per il campionato successivo.

Inoltre, Domenico nel suo curriculum può vantare esperienze anche all’Udinese in qualità di Responsabile dell’Area Scouting del Sud e al Bari come Responsabile del Settore Giovanile, oltre a una parentesi lavorativa in Romania. In bocca al lupo per questa nuova avventura insieme Domenico”.