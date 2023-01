Come anticipato, ora è anche ufficiale. Il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio del giovane Ed McJannet, centrocampista classe 2004 e capitano della Nazionale Under 19 irlandese. Il calciatore lascia dunque il Luton, battuta la concorrenza del Sassuolo. Il Lecce ha depositato il contratto in Lega.

Foto: logo Lecce