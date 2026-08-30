Ora è ufficiale: Leao è un nuovo giocatore del Galatasaray

30/08/2026 | 12:25:33

Rafael Leao lascia ufficialmente il Milan e diventa un nuovo giocatore del Galatasaray. Come raccontato il 26 agosto, il club turco era in vantaggio per il classe 1999 portoghese che ieri è stato accolto come una star a Istanbul.

Il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü.

Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica”.

Foto: Instagram Galatasaray