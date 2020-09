Ora è ufficiale: Lazio, Jony passa all’Osasuna

Come anticipato da Sportitalia negli scorsi giorni, adesso è ufficiale il passaggio di Jony dalla Lazio all‘Osasuna. Questa la nota del club spagnolo: “Il Club Atletico Osasuna ha raggiunto oggi un accordo di principio con la Società Sportiva Lazio per il prestito, per una stagione, del calciatore Jony Rodríguez. Al termine del periodo di assegnazione si avrà un’opzione di acquisto volontaria di 5 milioni di euro. Il calciatore si recherà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l’affare.”

Foto: twitter Osasuna