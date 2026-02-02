Ora è ufficiale: Lazio, ceduto Vecino al Celta Vigo

02/02/2026 | 22:57:18

Come anticipato, ora è anche ufficiale. La S.S. Lazio informa sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD. Vecino, arrivato a Roma nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol. “Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro”, si legge nel comunicato ufficiale del club capitolino.

Foto: X Lazio