Ora è ufficiale: l’Atalanta acquista Martin Skrtel

Martin Skrtel è un nuovo giocatore dell’Atalanta, e della fumata bianca ve ne avevamo già parlato oggi. I nerazzurri si assicurano un giocatore di grande esperienza internazionale in vista della prossima stagione, nella quale la squadra di Gasperini disputerà per la prima storica volta la Champions League. Lo slovacco si era svincolato dopo l’esperienza in Turchia con il Fenerbahce. Questo il comunicato del club orobico: “Atalanta B.C. comunica di aver ingaggiato il calciatore Martin Škrtel, reduce dall’esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni. Nato a Handlova il 15 dicembre 1984, Martin è un difensore che in campo fa valere la sua personalità e la sua grande forza fisica. La sua carriera è il miglior biglietto da visita possibile: quattro stagioni allo Zenit San Pietroburgo dal 2004 al 2007 con un campionato vinto, nove stagioni nel Liverpool dal 2007 al 2016 con 320 presenze in tutte le competizioni e una Coppa di Lega vinta, quattro volte nominato giocatore slovacco dell’anno, 103 presenze (terzo assoluto) nella sua nazionale (di cui è stato capitano per diversi anni prima di annunciare l’addio lo scorso febbraio), il traguardo delle 600 partite di club tra i professionisti a portata di mano (ora è a 597). Con 87 partite può vantare anche una grande esperienza nelle coppe europee“.

Foto: sito ufficiale Atalanta