Ora è ufficiale: Laribi al Cittadella

Come anticipato nel pomeriggio, arriva il comunicato ufficiale del trasferimento di Laribi dalla Reggina al Cittadella.

Questa la nota dei calabresi: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’AS Cittadella per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Karim Laribi. La formula dell’operazione prevede il diritto di riscatto. A Karim un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.

Foto: Logo Cittadella