Ora è ufficiale, l’Ancona Matelica ha annunciato Papa

Ve lo avevamo anticipato che l’Ancona Matelica avesse preso Salvatore Papa, centrocampista classe 1990, lo scorso anno al Ravenna. Adesso è anche ufficiale, ora che è iniziato il mercato ufficialmente e che Papa fosse contrattualmente libero. Ecco il comunicato: “Nuovo arrivo in casa biancorossa: ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 1990Salvatore Papa. Nato a Cosenza, 178 cm per 68 Kg, Papa vanta già una lunga esperienza in Lega Pro. Dopo il Settore Giovanile nella sua Rende, il centrale di centrocampo fu acquistato dall’Inter. Da lì Papa non si è più fermato, vestendo le casacche di Foligno, Santarcangelo, Aversa, Vigor Lamezia e Cuneo, prima di approdare al Ravenna quattro anni fa: nell’ultima stagione 28 presenze e 5 reti per lui con i romagnoli”.

Foto: Sito Ravenna