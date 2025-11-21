Ora è ufficiale: Lamine Fofana nuovo giocatore della Reggina

21/11/2025 | 18:31:51

La Reggina ha annunciato l’acquisto di Fofana: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lamine Fofana, che si lega al club fino al termine della stagione. Centrocampista classe ’98 originario della Costa d’Avorio, Fofana inizia il suo percorso calcistico in Italia nel settore giovanile della Floria 2000, a Firenze. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Sangiovannese e Savona in Serie D, per poi affermarsi in Lega Pro con Carpi, Fermana, Messina, Triestina e Arzignano collezionando complessivamente 259 presenze, arricchite da 10 reti e 14 assist. Indosserà la maglia n. 97”.

foto sito reggina