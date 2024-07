Ora è ufficiale: Laaribi alla Reggina

Come anticipsto, arriva l’ufficialità. Mohamed Laaribi è un nuovo giocatore della Nuova Reggina.

Questa la nota:’La società comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Mohamed Laaribi che si lega al club con un contratto fino al 30/06/2026.Italo-marocchino classe 1993, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in serie D, poi l’esordio tra i professionisti tra le fila del Rende. Successivamente veste le maglie della Casertana e della Vibonese in C, le parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato), prima del trasferimento al Potenza e alla Virtus Francavilla.Nel corso della sua carriera, ha totalizzato oltre 160 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist”.