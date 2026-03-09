Ora è ufficiale: la Sampdoria esonera Foti e Gregucci. Squadra momentaneamente a Lombardo

09/03/2026 | 15:16:36

La Sampdoria ha comunicato ufficialmente l’esonero di Foti e Gregucci, come vi abbiamo raccontato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo.