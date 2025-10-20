Ora è ufficiale: la Reggina esonera Trocini
20/10/2025 | 12:44:15
Come anticipato nella giornata di ieri, la Reggina ha sollevato Bruno Trocini dall’incarico di allenatore della prima squadra.
Questo il comunicato:
“AS Reggina 1914 comunica di aver sollevato Bruno Trocini dall’incarico di allenatore della prima squadra.
Il club lo ringrazia per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti all’allenatore in seconda Maximiliano Ginobili.
La squadra viene momentaneamente affidata al tecnico reggino Danilo Polito“.
Foto: Logo Reggina