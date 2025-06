Ora è ufficiale: la Juventus ha riscattato Kalulu dal Milan

05/06/2025 | 09:45:23

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito internet, ufficializza il riscatto di Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000, dal Milan. La nota ufficiale dei bianconeri: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, dalla società AC Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni”.

FOTO: Instagram Kalulu