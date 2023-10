Ora è ufficiale, la Feralpisalò esonera Stefano Vecchi

Dopo le ultime voci arriva la nota ufficiale che certifica l’esonero di Stefano Vecchi dal tecnico della prima squadra della Feralpisalò. L’allenatore protagonista della promozione in Serie B saluta dopo un inizio di campionato in salita e con la squadra lombarda ferma al penultimo posto con 5 punti in 10 gare. Ecco il comunicato:

Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda.

