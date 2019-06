Ora è ufficiale: Kownacki al Fortuna Dusseldorf. Prestito con obbligo di riscatto

Si chiude definitivamente l’avventura di Dawid Kownacki alla Sampdoria. Come comunicato dalla società ligure, infatti, il Fortuna Dusseldorf, club dove il polacco ha giocato in prestito nell’ultima stagione, ha ottenuto il prestito con obbligo di riscatto che verrà esercitato a fine stagione. Accontentato così il giocatore, che aveva chiesto senza mezzi termini di restare in Germania e di non voler in nessun modo tornare a Genova. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dawid Kownacki”, recita il comunicato dei blucerchiati.

Foto Twitter Sampdoria