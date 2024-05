Ora è ufficiale: Kompany nuovo allenatore del Bayer Monaco

Come raccontato, arriva l’ufficialità. Il Bayern Monaco ha scelto il nuovo allenatore. Sarà l’ex difensore belga Vincent Kompany, il nuovo tecmico dei bavaresi.

Questa la nota: “L’FC Bayern ha ingaggiato Vincent Kompany come nuovo allenatore. Il 38enne belga ha firmato cfino al 30 giugno 2027. Recentemente ha lavorato per il Burnley, club di Premier League. Vincent Kompany ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico nella stagione 2003/04 come giocatore del club della sua città natale, l’RSC Anderlecht, con il quale lo specialista difensivo ha festeggiato il campionato belga nel 2004 e 2006. Dopo due stagioni all’Amburgo si è trasferito al Manchester City per la stagione 2008/09, dove ha giocato per undici anni prima di tornare all’Anderlecht per concludere la sua carriera. Con i “Cityzens” ha vinto quattro volte il campionato inglese e la Coppa di Lega inglese, nonché due volte la Coppa d’Inghilterra e la Supercoppa. Nel 2022, il capitano di lunga data del Manchester City è stato inserito nella Premier League Hall of Fame. Kompany ha giocato 89 volte con la nazionale belga (quattro gol) ed è stata tra le convocate ai Mondiali del 2014 e del 2018. Il Belgio ha concluso il torneo 2018 al terzo posto. Dopo il suo ritorno dal Manchester, Kompany ha agito temporaneamente come giocatore-allenatore nell’Anderlecht fino a quando non ha concluso la sua carriera attiva nel 2020. Si è trasferito in Inghilterra una seconda volta per la stagione 2022/23. Come allenatore del Burnley FC, è stato responsabile della promozione in Premier League nella sua stagione d’esordio. Dopo una stagione nella massima serie, Burnley è dovuto tornare nel campionato EFL quest’estate”.

Foto_; Instagram personale