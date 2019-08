Ora è ufficiale: Juan Miranda in prestito allo Schalke per due stagioni

Seguito nelle scorse settimane dalla Juventus, ma anche e soprattutto dal Marsiglia, il terzino sinistro Juan Miranda, 19enne prospetto emerso dal vivaio del Barcellona, andrà invece a giocare in Bundesliga. Lo Schalke 04 infatti ne ha annunciato poco fa l’acquisto dai blaugrana, con la formula del prestito biennale. Ed una particolare clausola inserita nell’accordo: se al termine della seguente stagione il giovane terzino non avrà giocato almeno 20 partite, allora tornerà automaticamente al Camp Nou, con l’interruzione anticipata del periodo di prestito.

Foto: Twitter Schalke

