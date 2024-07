Ora è ufficiale: Juan Miranda è un nuovo giocatore del Bologna

Juan Miranda è un nuovo giocatore del Bologna. Il terzino spagnolo, classe 2000, ha firmato un contratto di durata triennale con opzione in favore del club per una quarta stagione. Questa la nota della società rossoblù:

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Juan Miranda. Nato a Olivares (Spagna), Juan Miranda è un difensore classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Real Betis, a 14 anni si trasferisce nel vivaio del Barcellona, Club col quale fa il suo esordio in prima squadra nel 2018, stagione in cui colleziona 4 presenze, vincendo Campionato e Supercoppa .

La stagione 2019-2020 lo vede in Bundesliga in prestito allo Schalke04. Successivamente, nel campionato 2020-2021, torna in prestito al Real Betis che lo acquista definitvamente nel 2021, con la squadra spagnola conquista la Coppa del Re nella stagione 2021-2022 segnando il rigore decisivo del 5-4 contro il Valencia .

In Nazionale, Juan Miranda ha rappresentato la Spagna in diverse categorie giovanili, nel 2017 con la selezione Under 17 ha vinto il Campionato Europeo e una medaglia d’argento ai Mondiali. Con la maglia dell’Under-19 ha vinto il Campionato Europeo 2019 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha anche fatto parte della selezione spagnola Under-21, guadagnandosi l’attenzione dei selezionatori della nazionale maggiore con la quale ha all’attivo una presenza e un gol messo a segno contro la Lituania.

Da luglio 2024 arriva in rossoblù a titolo definitivo”.

Foto: Instagram Bologna