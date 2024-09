Ora è ufficiale: Joao Pedro riparte dalla Championship. È un nuovo calciatore dell’Hull City

Joao Pedro riparte dalla seconda divisione inglese: è un nuovo calciatore dell’Hull City. L’attaccante ha firmato fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: “L’Hull City è lieto di annunciare la firma dell’attaccante João Pedro con un contratto di un anno, con un’opzione per il club per un ulteriore anno”.

Foto: Instagram Hull City