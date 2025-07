Ora è ufficiale: Immobile al Bologna

10/07/2025 | 16:47:12

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Ciro Immobile torna in Serie A. Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centravanti, che rientra nel massimo campionato italiano dopo l’esperienza al Besiktas.

Questo il comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile. Classe 1990, fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Giardino, Di Valo e In tempi più recenti Palacio. 201 gol in Serie A dal 2008 ad oggi, nessuno come lui, in generale è l’ottavo marcatore di tutti i tempi del nostro massimo campionato, del quale per ben 4 volte si è laureato capocannoniere, facendo segnare anche il record (36) di gol realizzati in una singola stagione, la 2019-20. Due anni prima è stato anche miglior marcatore dell’Europa League. Centravanti di piede destro capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, cresciuto nei settori giovanili del Sorrento prima e della Juventus poi, emerge nelle stagioni passate al Pescara e al Torino. Della Lazio diventa poi icona e miglior marcatore di sempre, 169 gol in 270 partite, una media assolutamente fuori dal comune e che gli vale una Scarpa d’Oro in bacheca, il riconoscimento conferito al giocatore che, durante la stagione europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso”.

The newest member of the Rossoblù family, Ciro Immobile! ✍️❤️#WeAreOne pic.twitter.com/2r0RditrcW — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 10, 2025

Foto: X Bologna