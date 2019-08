Il Nizza, attraverso i propri canali ufficiali di in formazione, ha annunciato di aver piazzato il colpo Kasper Dolberg. L’attaccante danese è stato prelevato dall’Ajax. In Olanda, con la maglia dei Lancieri, il classe 1997 ha collezionato 119 presenze e 45 gol. Ora, per il 21enne, una nuova esperienza in Ligue 1.

Foto: Nizza Twitter