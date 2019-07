Ora è ufficiale: il Chelsea riscatta Kovacic dal Real Madrid

Mateo Kovacic è ufficialmente un giocatore del Chelsea. A comunicarlo è stato il Real Madrid che, sul sito ufficiale, ha annunciato l’addio del centrocampista croato. ““Il Real Madrid e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Mateo Kovacic. Il club desidera ringraziare Kovacic per il suo impegno, la sua professionalità ed il comportamento esemplare mostrato in questi anni, augurandogli inoltre il meglio in questo nuovo capitolo della carriera”.

Foto Mundo Deportivo