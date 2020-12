Ora è ufficiale: il Brescia esonera Lopez. Da mercoledì tocca a Dionigi

Come raccontato stamattina, il Brescia Calcio ha comunicato l’esonero di Diego López. Sollevato dall’incarico anche Michele Fini, vice del tecnico uruguaiano. Il Club ringrazia entrambi per il lavoro svolto. Il club comunica inoltre, come anticipato stamattina, che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata provvisoriamente a Daniele Gastaldello che verrà assistito per la parte atletica dal Prof. Marco Barbieri e dal preparatore dei portieri Alessandro Vitrani. Gastaldello, dunque, guiderà le Rondinelle a partire dal recupero di domani con la Cremonese“

Da mercoledì, dopo il derby con la Cremonese, toccherà a Davide Dionigi.