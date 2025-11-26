Ora è ufficiale: il Bari esonera Caserta

26/11/2025 | 15:10:49

A forte rischio da lunedì scorso, adesso il Bari ha ufficializzato l’esonero di Fabio Caserta.

Questo il comunicato:

“SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale.

La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali”.

In arrivo l’annuncio di Vincenzo Vivarini, anche questo un nome segnalato lunedì mattina.

Foto: sito Bari