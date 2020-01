Ora è ufficiale: Ibanez è un nuovo giocatore della Roma

Arriva il primo acquisto del calciomercato invernale della Roma. Roger Ibañez è un nuovo calciatore giallorosso. Il difensore arriva dall’Atalanta in prestito gratuito con obbligo di riscatto, così come si legge nella nota ufficiale del club: “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roger Ibañez da Silva, dalla Atalanta Bergamasca Calcio. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del Calciatore definito prima del 30 giugno 2024. Qualora il Calciatore non sia ceduto entro il 30 giugno 2024 è previsto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024“.

Foto: Twitter Roma