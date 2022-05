Ora è ufficiale: Haaland da luglio al Manchester City

Era un’operazione scandita da metà marzo, dopo un lungo inseguimento del Real Madrid. Poi il sorpasso del Manchester City per Erling Haaland, adesso l’annuncio del club inglese: “Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland a partire dal primo luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del club con il giocatore”. Per Haaland pronto un contratto da circa 30 milioni a stagione.

Foto: Haaland-Twitter-Borussia-Dortmund