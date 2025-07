Ora è ufficiale: Gyokeres è un nuovo calciatore dell’Arsenal

26/07/2025 | 20:15:22

Termina la telenovela di mercato legata a Viktor Giokeres. Ora è ufficiale: è un nuovo calciatore dell’Arsenal. Di seguito il comunicato: “Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyökeres ha firmato per noi un contratto a lungo termine. L’attaccante 27enne arriva dallo Sporting Lisbona, dove ha segnato la cifra incredibile di 97 gol in 102 presenze.

Durante le sue due stagioni con lo Sporting, Viktor ha aiutato la squadra a vincere due titoli consecutivi di Primeira Liga e una Coppa Nazionale, ed è stato il capocannoniere del campionato in entrambe le stagioni. Si è distinto anche a livello internazionale, segnando 12 gol nelle ultime 17 presenze con la Svezia. Nato a Stoccolma, Viktor ha iniziato la sua carriera nell’IF Brommapojkarna, dove è cresciuto nel settore giovanile, segnando 32 gol in 31 presenze a livello under-19 e under-21 e facendo il suo debutto nella nazionale maggiore a 17 anni.

Nel gennaio 2018, il marcatore clinico si è unito al Brighton & Hove Albion, durante il quale ha goduto di periodi in prestito allo Swansea City, al St. Pauli e al Coventry City, per poi trasferirsi definitivamente agli Sky Blues nel 2021 e aiutarli ad arrivare alla finale dei play-off del campionato nel 2023. Siamo fiduciosi che Viktor avrà un impatto importante in campo e diventerà una figura importante nel nostro spogliatoio. Benvenuto, Viktor!

Foto: Instagram Arsenal