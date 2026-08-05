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Ora è ufficiale: Gutierrez lascia il Napoli e firma con il Bayer Leverkusen

05/08/2026 | 10:48:58

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L’avventura di Miguel Gutierrez con il Napoli termina dopo appena una stagione. Il terzino spagnolo ex Girona ha firmato un contratto fino al 2031 con le “Aspirine” e prenderà il posto di un suo connazionale: Alejandro Grimaldo, accasatosi all’Atlético Madrid. Ve ne avevamo parlato il 31 luglio, adesso è ufficiale.

Il comunicato del Bayer: “l Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutiérrez dal Napoli. Il 25enne ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Gutiérrez è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e si è trasferito in Italia dal Girona un anno fa, dove è diventato un giocatore chiave, collezionando 36 presenze con la maglia del Napoli. Il club partenopeo ha concluso la scorsa stagione al secondo posto in Serie A.

Miguel è un difensore tecnicamente dotato e con spiccate doti offensive, che si integra perfettamente nella nostra squadra. Con lui abbiamo introdotto un elemento nuovo e molto dinamico nel nostro Werkself”, afferma il direttore sportivo del Bayer 04, Simon Rolfes. “Miguel è un calciatore eccezionale, la nostra prima scelta assoluta per questo ruolo.”

Il talentuoso mancino, che indosserà la maglia numero 3, arriva a Leverkusen con grandi aspettative. “Il club mi ha impressionato molto negli ultimi anni; il Bayer 04 gode di un’ottima reputazione in Italia e anche nella mia nativa Spagna”, spiega Gutiérrez, alto 1,80 metri. “Ho sentito parlare molto della Bundesliga, ho visto alcune partite e non vedo l’ora di vivere l’atmosfera degli stadi tedeschi. Soprattutto, voglio sempre avere successo, sia a livello nazionale che internazionale. Il Bayer Leverkusen, con la sua fantastica squadra, mi offre le migliori condizioni possibili per raggiungere questo obiettivo.”

Foto: Sito Bayer