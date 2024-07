Ora è ufficiale: Greenwood è un nuovo calciatore del Marsiglia

Mason Greenwood è un nuovo calciatore Olympique Marsiglia. L’esterno inglese si è legato al club di Roberto De Zerbi fino fino al 30 giugno 2029. Questo il comunicato ufficiale: “L’Olympique Marsiglia è lieta di annunciare l’acquisto di Mason Greenwood dal Manchester United. L’attaccante 22enne ha firmato dopo il successo della visita medica. Formatosi nella prestigiosa accademia del Manchester United, Mason Greenwood ha iniziato la sua carriera professionistica con i Red Devils esordendo in una partita degli ottavi di finale di Champions League contro il PSG, nel marzo 2019. All’età di 17 anni e 156 giorni è diventato il giocatore più giovane della storia a indossare la maglia del Manchester United in Champions.

Ha segnato 35 gol e 12 assist in 129 partite con il Manchester United ed è stato convocato in nazionale nel settembre 2020, all’età di soli 19 anni. Nel 2021, Mason Greenwood ha giocato anche una finale di Europa League da titolare e si è classificato 5° nella classifica del trofeo Raymond Kopa che premia il miglior giocatore under 21 del mondo. L’estate scorsa l’esterno britannico è stato prestato al Getafe, con il quale ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 36 partite. È stato anche votato miglior giocatore della stagione dai tifosi degli Azulones”.

Foto: Instagram OM