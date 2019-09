Ora è ufficiale: Goldaniga al Genoa. E Romagna va al Sassuolo

Giro di difensori poco prima del gong finale. Il Genoa, come anticipato da Sportitalia questo pomeriggio, ha chiuso per Edoardo Goldaniga. Questo il comunicato del club ligure: “Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Us Sassuolo l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Goldaniga. In settimana il giocatore sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico Andreazzoli e dello staff“. Dal canto proprio il Sassuolo, ceduto Goldaniga, non ha lasciato il posto da centrale vacante a lungo, ufficializzando subito l’arrivo di Filippo Romagna dal Cagliari. Questa la nota dei neroverdi: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: ROMAGNA Filippo (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Cagliari Calcio“.

Foto: twitter Sassuolo