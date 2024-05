Ora è ufficiale: Giugliano, risoluzione consensuale con il direttore sportivo Amodio. Lo aspetta il Crotone

Risoluzione consensuale tra il Giugliano e il direttore sportivo Antonio Amodio. Di seguito la nota: “La società Giugliano Calcio 1928, comunica di aver trovato un accordo tra le parti per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo, Sig. Antonio Amodio.

Il club ringraziandolo per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni, augura le migliori fortune personali e professionali”. Adesso per Amodio – come vi abbiamo raccontato – ci sarà l’avventura al Crotone.

Foto: giugliano logo