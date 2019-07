Ora è ufficiale: Gilardino è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

Dopo la conferma da parte del presidente Massimo Secondo, è arrivata anche l’ufficialità: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. La società piemontese lo ha annunciato tramite i propri canali con un comunicato. Questo il testo: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il Sig. ALBERTO GILARDINO, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. In bocca al lupo a mister Alberto Gilardino per la nuova avventura”.

Foto Sito Ufficiale Pro Vercelli