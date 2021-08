Ora è ufficiale: Ghion al Perugia dal Sassuolo

Come anticipato in esclusiva in queste settimane e ribadito in mattinata, il Perugia ha ufficializzato l’acquisto di Andrea Ghion in prestito dal Sassuolo.

Questo il comunicato: “AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione delle prestazioni del calciatore Andrea Ghion dalla società U.S. Sassuolo Calcio a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e contro-opzione. Nato a Mantova, classe 2000, il centrocampista ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in Serie A dove ha totalizzato 3 presenze. Lo scorso anno al Carpi con 33 presenze e 5 reti”.

Foto: Sito Sassuolo