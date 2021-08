Una notizia che avevamo anticipato in tempi non sospetti: ora è ufficiale il ritorno di Gianluca Gaetano alla Cremonese con la formula del prestito.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli:

“La SSC Napoli annuncia il passaggio di Gianluca Gaetano alla Cremonese con la formula del prestito secco per la stagione 2021/22”.