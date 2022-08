Ora è ufficiale: Frederic Veseli è un nuovo calciatore del Benevento

Ve ne abbiamo parlato ieri, adesso è ufficiale: Frederic Veseli è un nuovo calciatore del Benevento. Il calciatore arriva in giallorosso a titolo definitivo dalla Salernitana. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del club sannita: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Salernitana, in data odierna, per il diritto alle prestazioni sportive del difensore Frederic Veseli. Il calciatore svizzero, naturalizzato albanese, classe ’92 arriva alla società giallorossa a titolo definitivo“.

Foto: Instagram Benevento