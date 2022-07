Ora è ufficiale: Folorunsho torna in prestito al Bari

Michael Folorunsho torna al Bari dopo aver vissuto col club pugliese l’esperienza nella stagione 2019-2020. Come vi avevamo anticipato, l’ex primavera della Lazio è un nuovo giocatore del Bari. Arriva dal Napoli, società che ne detiene il cartellino, in prestito per un anno. L’annuncio è arrivato tramite il sito della società di De Laurentiis.

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma) che torna in biancorosso dopo l’esperienza della stagione ’19-’20

Foto: Sito Bari