Ora è ufficiale: Foggia, dalla Ternana arriva Romeo

28/01/2026 | 16:30:36

Come anticipato, c’è l’ufficialità.

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Federico Romeo dalla Ternana Calcio. Romeo, centrocampista nato il 5 marzo 2002 a Venaria Reale (TO), cresce calcisticamente nei settori giovanili di Juventus e Pro Vercelli, prima di approdare in Serie D con Aglianese e Casale. Nella stagione 2022/23 esordisce tra i professionisti con la Fermana FC, mentre nell’annata successiva è protagonista con la SS Juve Stabia in Serie C, contribuendo in maniera significativa alla promozione in Serie B. Nella scorsa stagione passa alla Ternana, con cui raggiunge la finale playoff, rimanendo in forza al club umbro anche nella prima parte dell’attuale stagione. Nel corso della sua carriera ha collezionato 70 presenze in Serie D, mettendo a segno 4 gol e 9 assist, e 108 presenze in Serie C, con 11 gol e 11 assist”.

Queste le sue prime parole in rossonero: “Sono felice e orgoglioso di vestire la maglia del Foggia e ringrazio la società per la fiducia che mi è stata accordata. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di dare il massimo: ho scelto questo progetto perché credo fermamente nelle ambizioni del club e nella passione di questa piazza storica. Non vedo l’ora di mettermi in gioco in una realtà così importante e di sentire il calore dei tifosi allo stadio.” Benvenuto Federico!”.



Foto: sito Foggia