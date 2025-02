Ora è ufficiale: Fofana è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo

Ne avevamo parlato in un’indiscrezione del 6 febbraio, ora è ufficiale: Lamine Fofana è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo.

“Le sensazioni sono buone. Per me è una grossa opportunità far parte di questa famiglia e cercherò di sfruttarla al meglio possibile. La mia vita calcistica? Ho avuto alti e bassi però mi sono sempre guardato avanti. Ho sempre dato il massimo per essere dove sono oggi. – spiega il calciatore ai canali ufficiali del club – Arrivo ad Arzignano carico per raggiungere il prima possibile la salvezza, il nostro obiettivo. Quello che verrà dopo lo prenderemo con grande soddisfazione. Nel gruppo porterò la mia esperienza e la voglia di poter aiutare i compagni. Sono un ragazzo umile, partito dal basso: sarò sempre disponibile sia per la squadra che per la città” le dichiarazioni del giocatore.

Foto: Instagram Arzignano