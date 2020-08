Dopo le indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità anche da parte dell’Udinese: Fofana saluta il Friuli e vola in Francia, dove vestirà la maglia del Lens. Decisiva per il trasferimento a titolo definitivo la volontà del giocatore, alla quale non si è opposta la società bianconera che ha salutato il calciatore con un comunicato: “Hai sempre lottato per i nostri colori, Mercì Fofana”.

Foto: Instagram personale